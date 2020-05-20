Лікар розгромив "ліки Трампа" від COVID-19 і назвав головну небезпеку

Препарати проти малярії та інших вірусних захворювань становлять загрозу для здоров'я і життя людини, якщо застосовувати їх не за прямим призначенням, а для профілактики коронавірусу.

До таких препаратів належать і ліки на основі гідроксихлорохіну, названі президентом США Дональдом Трампом в якості засобу для профілактики COVID-19. Таку думку в ефірі ObozTV висловив лікар-інфекціоніст, ексглава Центру громадського здоров'я Василь Курпіта.

"Однозначно не підтримую таку ініціативу пана Трампа. Напевно, його популістські заяви вже мали багато негативних наслідків, оскільки ліки використовуються не для запобігання, а для лікування", – заявив він.

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"У зв'язку з цим у мене напрошується тільки один висновок: невже пан Трамп захворів на коронавірус і таким чином Білий дім намагається приховати його хворобу?" – запитав лікар.

Він запевнив, що в даний час медичній науці невідомо жодного препарату, який би міг запобігти розвитку або інфікуванню коронавірусом.

"Коли говорять про препарати від малярії, то найчастіше називається гідрохлортиазид, але це препарат для лікування ревматоїдного артриту. На нього були дуже великі сподівання. Зараз велике дослідження у Франції показало, що цей препарат може допомагати, але, на жаль, він створює дуже багато проблем у пацієнтів. Рівень смертності серед тих, хто приймав ці ліки, вище, ніж серед тих, хто їх не приймав", – підкреслив Курпіта.

Ліки

Виходячи з цього медик закликав "не експериментувати" з противірусними препаратами. "Такі серйозні препарати як від малярії або від вірусної інфекції повинні застосовуватися виключно під наглядом лікаря", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп назвав препарат гідроксихлорохін захистом від коронавірусу. Ця заява викликала великий резонанс в США. Його назвали смертельно небезпечним.