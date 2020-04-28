Ліки від коронавірусу з'являться раніше від вакцини: вчений дав несподіваний прогноз

Через складність процесу створення вакцин, є велика ймовірність, що замість неї вчені швидше винайдуть ефективні ліки від коронавірусу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав Костянтин Чумаков. За його словами, тестування різних антивірусних препаратів йде повним ходом і один-два із них точно дійдуть до фінішу.

"Не думаю, що вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця цього року, хоча випробування йдуть вже зараз. Але треба відрізняти випробування певного препарату, який був приготований і який люди пропонують в якості кандидата на вакцину. Процес цей дуже довгий, може зайняти роки. Не виключаю, що набагато швидше розроблять ефективні ліки від коронавірусу. Вони вже випробовуються, один-два точно дійдуть до фінішу", – запевнив Чумаков.

Вакцина від коронавірусу Страна

За його словами, якщо в руках людства будуть ефективні ліки від COVID-19, світ зможе розслабитися і без вакцини.

"Якщо є таблетка, яку можна випити і поправитися, тоді в чому проблема? Люди навчилися лікувати гепатит С, який взагалі був невиліковним. А тепер виліковується в 99% випадків, досить попити таблетки протягом 2-3 місяців. А вакцину проти цієї хвороби так і не змогли створити, дуже складно. Немає навіть ідеї, як це зробити, а ось таблетка вже є", – підсумував Чумаков.

Повний текст інтерв'ю з Костянтином Чумаковим читайте на OBOZREVATEL днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, який, як повідомляється, має стовідсоткову ефективність в лікуванні навіть важкохворих коронавірусом.