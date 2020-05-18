Препарат рибавірин здатний сповільнювати й навіть зупиняти розмноження коронавірусу SARS-CoV-2 в організмі людини, припустили вчені.

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Відповідне дослідження провели біохіміки та вірусологи Франкфуртського університету імені Гете й університетської лікарні. Результати були опубліковані в журналі Nature.

Дослідники з лютого культивували клітини коронавірусу, щоб зрозуміти особливості їхньої поведінки при проникненні в організм. Вчені використовували інгібітори трансляції, що пригнічують процес синтезу білка, в якому беруть участь рибосоми, транспортна РНК і матрична РНК.

Так вони виявили, що рибавірин і 2-дезоксі-D-глюкоза перешкоджають розмноженню коронавірусу в культурі клітин.

"Застосовуваний проти гепатиту та інших інфекцій рибавірин показує ефективність у лікуванні коронавірусу нового типу", – заявили експерти.

Попередньо, рибавірин здатний запобігати реплікації вірусу COVID-19 у клітинах, заважаючи синтезу білка. Дослідження ще тривають.

Ліки від коронавірусу Ілюстрація

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