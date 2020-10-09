В Україні планують виготовити експериментальні ліки проти COVID-19

В Україні затвердили механізм пілотного експериментального проекту із закупівлі специфічної гіперімунної плазми крові – з антитілами до SARS-CoV-2.

Заготівля плазми буде здійснюватися для виробництва імуноглобуліну, який планують використовувати при лікуванні коронавірусної хвороби. Про це на брифінгу в п'ятницю, 9 жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Постанова з триденним доопрацюванням була затверджена на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми хочемо виготовляти гіперімунний імуноглобулін. Це імуноглобулін, який виготовляється з цієї плазми. Це новий лікарський препарат, клінічні випробування якого зараз проводяться в деяких країнах світу, в тому числі США", – пояснив глава МОЗ.

Він зазначив, що плазма з антитілами буде передана вітчизняним виробникам лікзасобів.

На засіданні уряду Степанов сказав, що в разі успішного проходження клінічних випробувань препарат буде використаний для лікування хворих COVID-19 у важкому стані.

"Клінічні випробування тривають у різних країнах світу. У нас закінчилися клінвипробування звичайного імуноглобуліну, який показав хороший результат. Оформляються документи в Державному експертному центрі, і ми вважаємо за необхідне йти таким шляхом", – додав міністр.

Як писав OBOZREVATEL, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що режим надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом в Україні буде введений тільки в тому випадку, якщо такий крок ініціює президент.