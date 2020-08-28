Ліки для кішок можуть бути ефективними від коронавірусу, – біологи

Ліки для кішок можуть бути ефективними від коронавірусу. Уолаж

Препарати GC376 і GC373 проти вірусного перитоніту у кішок можуть пригнічувати роботу ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.

До такого висновку прийшли канадські біологи в ході дослідження, повідомляє Nature Communications. Вони перевіряли, чи можуть препарати пригнічувати розмноження SARS-CoV-2 в клітинах людини.

Відзначається, що обидва ліків являють собою короткі ланцюжки з двох різних органічних молекул, які можуть вбудовуватися всередину вірусного ферменту Mpro, що грає важливу роль у формуванні нових частинок коронавірусів.

Вчені витягли фермент Mpro із заражених коронавірусом клітин і спробували поєднати його з молекулами GC376 і GC373. Виявилося, що вони добре "склеювалися" з білком, блокуючи його роботу. Дослідження також показали, що навіть невеликі дози препаратів повністю блокували розмноження коронавірусу.

Експерти відзначили, що потрібно якомога швидше провести клінічні випробування GC376 і GC373 для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в місті Гуанчжоу на півдні Китаю з лікарні виписали пацієнта, якого сім місяців лікували від коронавірусної інфекції.

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