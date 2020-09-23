У Польщі оголосили про створення перших у світі ліків проти коронавірусу

Польська компанія Biomed Lublin 23 вересня оголосила, що завершила перший етап виробництва препарату від COVID-19.

Передбачається, що ці ліки – перший препарат у світі, ефективний проти коронавірусу. Однак, як пише Business Insider Polska, точний час того, коли ліки надійдуть в аптеки, не визначено.

Biomed Lublin відзвітувала, що виготовила понад 3 тисяч ампул препарату проти COVID-19. Він зроблений на основі плазми крові пацієнтів, які перенесли нову інфекцію, і повинен "нейтралізувати" коронавірус.

Наступними етапами проєкту будуть клінічні дослідження, що проводяться під керівництвом проф. Кшиштофа Томашевича з Незалежної державної клінічної лікарні №1 у Любліні. Планується, що для цього відберуть 400 пацієнтів.

"Після підтвердження ефективності терапії і визначення терапевтичної дози препарат зможе перейти на етап реєстрації, який, згідно з нормативними документами, необхідний для комерціалізації", – зазначили в компанії. Ці етапи займуть мінімум кілька місяців.

"Оскільки препарат був створений завдяки щедрості польських пацієнтів, що видужали, поляки отримають його першими. Крім того, саме тому поляки повинні придумати для нього назву. Чекаємо пропозицій. Прийшов час, щоб польський препарат від COVID-19 став пріоритетом для всіх", – сказав доктор Гжегож Челей, сенатор Республіки Польща, який був присутній на представленні ліків.

Він додав, що лікування COVID-19 плазмою з антитілами раніше було схвалено ВООЗ, FDA та Міністерством охорони здоров'я Польщі.

Президент правління Biomed Lublin Марцин Пирог зі свого боку сказав, що цей препарат не може існувати без плазми, його не можна створити штучно.

"Просимо донорів повідомляти про здачу плазми. У нас поки немає інформації, коли до нас дійдуть наступні партії", – звернувся він до добровольців.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Дональд Трамп назвав ганьбою те, що кількість смертей від коронавірусу в США перевищила 200 тисяч. При цьому він вважає, що їх могло бути набагато більше – до 2,5 млн, якби в країні не вдалися до "відповідних та правильних кроків".