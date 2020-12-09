Лікарня під Кропивницьким пів року не може знайти анестезіолога: обіцяють 100 тисяч і квартиру

Лікарня в селищі Смоліне Кіровоградської області шукає анестезіолога, пропонуючи йому 100 тисяч гривень "підйомних" та квартиру.

Із такими обіцянками виступив голова селища Микола Мазур, передає "Суспільне". Зазначається, що місцеву лікарню закриють, якщо фахівця не знайдуть за два наступних місяці.

Пошуки кандидата на цю посаду ведуть уже пів року. Анестезіологів критично не вистачає і в інших регіонах України.

Фінансування Смолінської медико-санітарної частини призупинили з листопада 2020 року. За умовами договору, в установі повинно бути два анестезіологи.

Лікарня в селищі Смоліне Суспільне

Єдиний анестезіолог Смолінської медсанчастини Станіслав Заболотний розповів, що працює один із 1997 року.

Директор лікарні Олександр Фролов повідомив, що вони не отримали від Національної служби здоров'я 800 тисяч гривень на зарплати, ліки і харчування. Зарплатна заборгованість – 538 тисяч гривень. Хворих лікують завдяки запасам і допомозі місцевих аграрних підприємств.

Із селищного бюджету для стаціонару лікарні виділили 800 тисяч гривень. Гроші "забрали" у сфери освіти. Однак, за словами глави Смоліного, більше утримувати цю установу своїми силами не можуть.

"У 2020 році ми виділили медсанчастині більше 6 мільйонів гривень. І це межа. Більшої суми ми не зможемо собі дозволити", – сказав Мазур.

Як писав OBOZREVATEL: