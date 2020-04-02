Медики Хустської районної лікарні на Закарпатті поскаржилися на абсолютну неготовність установи до епідемії коронавірусу.

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Адже інфекційне відділення давно потребує капітального ремонту вартістю 13 млн грн: будівля розвалюється, її стіни обсипаються, а всередині все покрито пліснявою, йдеться в сюжеті програми "Факти" телеканалу ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Важко працювати в таких умовах, не так, як за кордоном. Хотілося б добре працювати, якби були умови", – каже санітарка Маруся Білич.

Хустська районна лікарня Скріншот відео

Хустська районна лікарня Скріншот відео

В інфекційному відділенні, де працює жінка, спостерігається жорсткий брак персоналу: там працюють тільки шість медсестер, сім санітарок і троє лікарів.

На додачу до всього у відділенні немає жодного апарату ШВЛ (вони є тільки в реанімації), а для хворих на коронавірус підготували лише один бокс на два місця.

Також медики зізнаються, що у них катастрофічно малий запас засобів індивідуального захисту.

Хустська районна лікарня Скріншот відео

Хустська районна лікарня Скріншот відео

"Всього не вистачає: і масок, і костюмів. Є лише на деякий час. Якщо не дай Боже, то дуже буде важко. Ми всі в критичному стані й у групі ризику", – розповідає медсестра Тетяна Грига.

Не краще виглядає ситуація й у інших частинах Хустської районної лікарні. Наприклад, підвал медустанови повністю залитий водою, а в пральні – грибок, антисанітарія та іржаві пральні машини. Більш того, деякий період часу її співробітникам доводилося прати білизну вручну, оскільки жодна машина не працювала.

Щоб хоч якось поліпшити стан місцевої лікарні, небайдужі місцеві жителі зібрали спільними зусиллями 1 млн гривень. Однак для того, щоб привести всю лікарню до ладу, необхідні сотні мільйонів гривень.

Хустська районна лікарня Скріншот відео

Хустська районна лікарня Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, громада Монастириського району Тернопільської області записала звернення до президента України Володимира Зеленського через епідемію коронавірусу. Люди скаржаться на те, що голова Тернопільської ОДА Володимир Труш озвучує ЗМІ неправдиву інформацію про ситуацію в області, а також про готовність Монастириської районної лікарні до прийому інфікованих COVID-19.

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