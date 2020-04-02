Головна Новини
2 квітня • оновлено в 16:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Лікарня на Закарпатті жахнула "готовністю" до коронавірусу: кругом цвіль і немає масок

1.4т
Читати матеріал російською

Медики Хустської районної лікарні на Закарпатті поскаржилися на абсолютну неготовність установи до епідемії коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Адже інфекційне відділення давно потребує капітального ремонту вартістю 13 млн грн: будівля розвалюється, її стіни обсипаються, а всередині все покрито пліснявою, йдеться в сюжеті програми "Факти" телеканалу ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Важко працювати в таких умовах, не так, як за кордоном. Хотілося б добре працювати, якби були умови", – каже санітарка Маруся Білич.

Хустська районна лікарня

Хустська районна лікарня

Скріншот відео

Хустська районна лікарня

Хустська районна лікарня

Скріншот відео

В інфекційному відділенні, де працює жінка, спостерігається жорсткий брак персоналу: там працюють тільки шість медсестер, сім санітарок і троє лікарів.

На додачу до всього у відділенні немає жодного апарату ШВЛ (вони є тільки в реанімації), а для хворих на коронавірус підготували лише один бокс на два місця.

Також медики зізнаються, що у них катастрофічно малий запас засобів індивідуального захисту.

Хустська районна лікарня

Хустська районна лікарня

Скріншот відео

Хустська районна лікарня

Хустська районна лікарня

Скріншот відео

"Всього не вистачає: і масок, і костюмів. Є лише на деякий час. Якщо не дай Боже, то дуже буде важко. Ми всі в критичному стані й у групі ризику", – розповідає медсестра Тетяна Грига.

Не краще виглядає ситуація й у інших частинах Хустської районної лікарні. Наприклад, підвал медустанови повністю залитий водою, а в пральні – грибок, антисанітарія та іржаві пральні машини. Більш того, деякий період часу її співробітникам доводилося прати білизну вручну, оскільки жодна машина не працювала.

Щоб хоч якось поліпшити стан місцевої лікарні, небайдужі місцеві жителі зібрали спільними зусиллями 1 млн гривень. Однак для того, щоб привести всю лікарню до ладу, необхідні сотні мільйонів гривень.

Хустська районна лікарня

Хустська районна лікарня

Скріншот відео

Хустська районна лікарня

Хустська районна лікарня

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, громада Монастириського району Тернопільської області записала звернення до президента України Володимира Зеленського через епідемію коронавірусу. Люди скаржаться на те, що голова Тернопільської ОДА Володимир Труш озвучує ЗМІ неправдиву інформацію про ситуацію в області, а також про готовність Монастириської районної лікарні до прийому інфікованих COVID-19.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Ужгород
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а с чего бы это и вы за больницы заинтересовались, уж т0 шария смотрите?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Putin Serjio
Putin Serjio
Центр Европы, что ещё сказать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел. При Порошенко такого не было
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

  • У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

  • МОЗ звернувся до українців старше 50-ти років з попередженням через пандемію коронавірусу.

  • Інфекціоніст попередила, що коронавірус різко прискорився в Україні.

  • Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги