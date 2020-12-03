Лікарні в Україні спотворюють статистику щодо COVID-19, щоб не отримати по голові, – лікар
Українські лікарні подають неправильні дані в статистику щодо кількості кисню для лікування хворих на коронавірус, унаслідок чого в деяких містах виникає його нестача.
Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" 3 грудня заявив головний анестезіолог Міністерства охорони здоров'я, професор Сергій Дубров. Він пояснює такі дії небажанням керівництва медустанов бути покараними з боку відомства.
Лікар навів кілька таких випадків. Один із них стався в Житомирі під час візиту міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Тоді він виявив, що в установі насправді вдвічі менше кисню, ніж зазначено в статистиці.
Ще один випадок трапився під час візиту Дуброва в одну з лікарень Києва. Там виявилося на 33 кисневих пункти менше, ніж у поданому звіті.
"Ми часто бачимо дописування кисневих пунктів, кількості бригад анестезіологів... Це робиться, щоб показати, що ми кращі і щоб не отримати "згори" по голові", – пояснив Дубров.
Анестезіолог закликав керівників лікарень перестати брехати й подавати коректні дані.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери розповіли, як в Одеській лікарні №5, де лікують пацієнтів із коронавірусом, не вистачає кисню. Унаслідок цього люди вмирають, а їхні тіла лежать у палатах разом із живими.
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