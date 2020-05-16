Лікарні в Україні приховали кількість заражених коронавірусом медиків – Ляшко

Суспільство 08:34, 16.05.2020 Оновлено: 12:06, 16.05.2020

Керівники лікарень в Україні не повідомляють Державну службу з питань праці про всі випадки зараження коронавірусом COVID-19 серед медпрацівників.

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Про це повідомив у Facebook головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за підсумками чергової наради з працівниками Держпраці, Держпродспоживслужби та Міністерства охорони здоров'я.

Керівники лікарень приховують дані про зараження медиків

"Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти Державну службу з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку. На жаль, керівники закладів охорони здоров'я нехтують цим", – зазначив він.

За словами Ляшка, із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медпрацівників станом на зараз повідомлено тільки про захворювання кожного другого медика.

"Розслідування на сьогодні завершене тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв'язок між професійною діяльністю та хворобою", – наголосив головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 травня в Україні зареєстровано 3420 випадків коронавірусу серед медиків.

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