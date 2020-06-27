Лікарні України готують до третьої хвилі заражених COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України готує лікарні країни до третьої хвилі заражених COVID-19 через зростання захворюваності.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, наразі лікарні заповнені в середньому на 16%.

Водночас у деяких медичних установах залишаються вільними 40-50% ліжок.

Степанов зазначив, що показник летальності внаслідок ускладнень від коронавірусу в Україні знизився, зокрема серед лікарів.

"На сьогодні (показник летальності. – Ред.) в Україні становить 2,6%, тоді як у Німеччині – 4%, в Іспанії – 9,5%... Ефективність лікування, яка є в нашій країні, набагато краща, ніж у європейських країнах", – додав міністр.

Раніше OBOZREVATEL писав, що через зростання щоденної захворюваності на коронавірусну інфекцію карантин можуть посилити в 13 областях України.