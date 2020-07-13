Лікарні трьох областей України отримали ІФА-тести від Фонду Порошенка

Лікарні Львівської, Запорізької і Рівненської областей отримали від Фонду Порошенка чергову партію ІФА-тестів, які виявляють антитіла на коронавірус.

Їх передали до медзакладів партійці “Європейської Солідарності”, повідомила пресслужба політсили, оскільки попри 5-місячну тривалість епідемії, у багатьох регіонах тест-систем досі не вистачає.

Як зазначив головний лікар КНП "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Дмитро Єгоров, медзаклад дуже чекав таких тестів, адже зараз в місті триває курортний сезон, Бердянськ приймає гостей з усіх куточків України, тому важливо мати ресурси для діагностики.

Фонд Порошенка передав тест-системи лікарням. Європеська Солідарність

"Дякую Фонду Порошенка від себе особисто, від колективу і від всіх мешканців Бердянська за ці високоточні тести. Вони дозволять нам швидко і якісно провести діагностику та виключити у людей наявність коронавірусу. Дякуємо, що ви вже регулярно надаєте допомогу – це і відремонтовані апарати ШВЛ, і засоби індивідуального захисту, а відтепер – ще й високоточні тести", – наголосив головний лікар.

Лікарні отримали ІФА-тести від Фонду Порошенка. Європейська Солідарність

2000 тестів отримали лабораторії Львівського обласного центру громадського здоров’я та Львівського обласного центру крові. Тест-системи передав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка. Він наголосив, що зараз Львівщина потребує збільшення кількості тестувань, тож завдяки допомозі Фонду Порошенка це вдасться зробити.

"Львів досі залишається проблемним містом у боротьбі з Covid-19. Тому Фонд Петра Порошенка продовжує надавати допомогу. Наразі технічні моделі проведення тестування вже налагоджено, і ми поступово довозимо додаткові партії тестів", – сказав він.

Медзаклади отримали партію ІФА-тестів від Порошенка. Європейська Солідарність

1000 тестів передали у Рівненську центральну міську лікарню. У період карантину концентрація хворих на COVID-19 стала чи не найвищою в області. Адже там лікують пацієнтів не лише з обласного центру, а й з районів Рівненщини.

"Ми перепрофілювали цілий корпус, і працюємо так вже протягом чотирьох місяців. Лікуємо найважчих хворих з COVID-19, які мають супутні захворювання. Це доволі потужне навантаження, але поки що, на щастя, вдається з ним впоратися. До того ж допомога від Фонду Порошенка для нас зараз дуже важлива ще й тому, що у місті відкривають дошкільні навчальні заклади, а перед цим персоналу садочків потрібно обов’язково провести тестування. Завдяки отриманим тестам ми зможемо розпочати такі обстеження вже найближчим часом", – зазначив головний лікар Рівненської ЦМЛ Євген Кучерук.

Порошенко передав партію тест-систем до медзакладів. Європейська Солідарність

Загалом Фонд Порошенка вже доставив в Україну 31 тисячу високоточних ІФА-тестів виробництва Roche, які надходять у медзаклади країни. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу було витрачено понад сто мільйонів гривень.

Медзаклади трьох областей отримали ІФА-тести від Фонду Порошенка. Європейська Солідарність

Зокрема, Фонд Порошенка разом з компанією Рошен та волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і забезпечення розхідниками понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. Перші партії костюмів були доставлені з Китаю ще на початку квітня, їх оперативно передали в осередки спалаху коронавірусу – зокрема, у Чернівці, в Монастириську лікарню на Тернопільщині, у столичні лікарні, а також в Івано-Франківську, Київську, Одеську, Львівську, Рівненську області.

Як повідоомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко передав допомогу для відновлення родинної кузні "Дархан" у Надвірній на Прикарпатті. Її заснував Дмитро Ейдер – батько Андрія Ейдера, українського моряка, захопленого в полон під час російської агресії у Керченській протоці у листопаді 2018 року.