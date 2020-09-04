Лікарка засудила невіру українців у COVID-19 і показала чергу швидких у Житомирі

Вікторія Довгань Суспільство 12:17, 4.09.2020 Оновлено: 12:58, 4.09.2020

Лікарка Інна Бондарчук-Поліщук присоромила українців за легковажне ставлення до пандемії коронавірусу та продемонструвала показове фото із чергою швидких під інфекційним відділенням Центральної міської лікарні №1 Житомира.

Світлиною медикиня поділилася на особистій сторінці у Facebook та наголосила, що це найкращий аргумент проти тверджень людей, які вважають COVID-19 вигадкою.

"Ці світлини для тих, хто пише у Facebook, що коронавірус – це все фейк, що це тільки відмивання коштів. А ось тепер вам докази. 10 година ранку, черга швидких допомог із хворими біля інфекційного відділення", – написала лікарка.

Черга швидких під інфекційним відділенням лікарні в Житомирі.
Facebook Інни Бондарчук-Поліщук

За її словами, у всіх діагностують підозру та підтверджений COVID-19, і такі черги зі швидких – щодня.

"А якщо й цих доказів комусь замало, то приходьте до відділення й побачите все самі", – звернулася Бондарчук-Поліщук до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше мер міста Немирів Вінницької області Віктор Качур звернувся до українців просто з лікарняної палати та закликав їх не бути легковажними із небезпечною хворобою.

  • Чоловік також оприлюднив фото величезної черги швидких з інфікованими пацієнтами під стінами лікувального закладу.

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