В Івано-Франківську хворі на COVID-19 ізольовані в лікарні та перебувають в окремих боксах.

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Про це в інтерв'ю "Галці" розповіла в.о. завідувачки приймального відділення обласної інфекційної лікарні Ірина Бзунько.

Вона пояснила, що пацієнти з коронавірусом не можуть ходити по території медустанови, щоб не заразити інших осіб.

Ірина Бзунько

"Будь-яке інше інфекційне захворювання, як-от віспа чи кір, – це теж хворі, вони повинні перебувати в палаті та не можуть виходити на вулицю й гуляти. Це стосується пацієнтів із COVID-19. Якщо є хтось, хто не вірить, ми ж не можемо виставити людей на вулицю й сказати: "Ось порахуйте, скільки в нас хворих", – сказала Бзунько.

Також лікарка додала, що не кожен пацієнт захоче, щоб до нього приходили і розпитували про недугу. Без згоди особи до неї нікого не допускають.

Лікарня в Івано-Франківську

"Ми не можемо пустити вас (журналістів. – Ред.) в інфекційний стаціонар, де лежать хворі з коронавірусом. Також про територію лікарні – є чіткий контроль, є правила перебування хворих в інфекційній стаціонарах. Хто знає, про що мова, то розуміє порядок перебування хворих в інфекційних стаціонарах... Всі ізольовані в палатах і отримують своє лікування", – резюмувала медикиня.

Лікарня в Івано-Франківську

Як повідомляв OBOZREVATEL станом на 29 квітня в Івано-Франківській області зафіксовано 821 випадок COVID-19.

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