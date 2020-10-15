Лікарка спрогнозувала подвійний темп заражень COVID-19 в Україні

За один-два тижні кількість нових випадків зараження коронавірусом на добу може подвоїтися.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. "Ми розуміємо, що всі ці люди (ті, що вже заразилися, – Ред.) мали контактних, і ми розуміємо, що через тиждень-два кількість збільшиться вдвічі", – спрогнозувала вона.

За словами медикині, розповсюджена думка про те, що коронавірус – вигадка і фейк – зіграла злий жарт з українцями. Вони масово почали ігнорувати засоби захисту, зокрема, вимогу про носіння маски у громадських місцях і дотримання соціальної дистанції. "Тому ми бачимо результати всіх цих речей, такі антирекорди", – зазначила головлікарка.

"Якщо зараз наші люди не будуть свідомо підходити до цієї ситуації і продовжуватимуть не вірити в коронавірус, то ми, на жаль, будемо бачити такі цифри або навіть і більші", – попередила вона.

Повну версію бліцінтерв’ю з Тетяною Мостепан скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, із 12 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування, встановлене на 14 днів. Київ опинився у "помаранчевій зоні", у "червоній" – Канів і Суми.