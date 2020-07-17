Лікарка сказала, як зупинити епідемію COVID-19.

Якщо коронавірусом в Україні перехворіє 60-70% всього населення, це зупинить епідемію.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла завідуюча кафедрою дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти, професорка, докториня медичних наук Алла Волоха. "Це не припиняє захворюваність повністю, але істотно її знижує. Тоді можуть виникати якісь локальні спалахи, але неможливі епідемії, тому що більша частина населення має імунітет", – пояснила лікарка.

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За її словами, робити припущення про те, як працюватиме колективний імунітет від коронавірусу, можна на підставі колективного імунітету до вже вивчених інфекцій, наприклад, коронавірусних інфекцій, які були раніше, або до кору.

Як пояснила лікарка, у формуванні колективного імунітету відіграє роль масова вакцинація. Так, у випадку з кором обхват вакцинації повинен становити близько 95%. "Тоді точно не буде кору, не буде навіть спалахів".

У той же час імунологиня додала, що COVID-19 менш заразний, ніж вірус кору.

Повну версію інтерв'ю з Аллою Волохою скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що колективний імунітет до нового коронавірусу виробиться вже після появи вакцини від COVID-19. Її появу він очікує в березні 2021 року.