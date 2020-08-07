Що прискорить формування колективного імунітету до COVID-19: лікар дав пояснення

Лікарка сказала, що прискорить формування колективного імунітету до COVID-19.

В даний час імунітет до коронавірусу має не більше 5% населення України, в той час як для формування колективного імунітету ця цифра повинна становити не менше 60%.

Природне формування колективного імунітету відбувається повільно, але цей процес може прискорити вакцинація. Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, докториня медичних наук, професорка Алла Волоха.

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У цьому контексті медичка наголосила, що неконтрольоване зростання захворюваності на коронавірус несе велику загрозу. Медична система країни може не впоратися з великим навантаженням, "і тоді ми не зможемо допомогти важким хворим".

За прогнозами імунологині, COVID-19 не поводитиме себе як сезонна інфекція. "Швидше за все, він буде циркулювати, допоки не сформується колективний імунітет", – припустила вона.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що колективний імунітет до нового коронавірусу виробиться вже після появи вакцини від COVID-19.