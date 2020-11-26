Лікарка сказала, де найбільший ризик заразитися COVID-19 на новорічні свята

Походи один до одного в гості на новорічні свята більш ризиковані в плані інфікування коронавірусом, ніж похід на ялинку.

Як сказала в коментарі ТСН лікарка-епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк, краще просто погуляти вулицею або сходити на каток, бо там люди на свіжому повітрі й на досить великій відстані один від одного.

"Єдине, що бентежить, так це походи людей у гості один до одного, тому що новорічні свята точно не обійдуться без гостей, без поїздок до бабусь і дідусів. Але, на жаль, це країна контролювати ніяк не може, тому залишається сподіватися на відповідальність кожної людини за свою сім'ю, тому що якраз таке перебування один в одного в гостях – воно більш ризиковане, ніж просто похід на ялинку", – зазначила вона.

На думку лікарки, ходіння один до одного в гості викликає найбільший ризик інфікування.

"Ми ризикуємо побачити великий сплеск захворюваності після новорічних і різдвяних свят не через ялинки, не через гуляння на вулиці, а саме тому, що все буде закрито і люди будуть ходити один до одного в гості", – підкреслила Сояк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній заступник міністра охорони здоров'я, обраний депутат Київської міської ради Олександр Лінчевський зробив прогноз, що станом на 31 грудня в Україні може скластися катастрофічна ситуація із захворюваністю на коронавірус.