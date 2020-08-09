Лікарка розвінчала версію про тяжкі наслідки COVID-19.

В даний час немає науково доведених фактів того, що коронавірус протягом довгого часу може залишатися в певних органах людини і викликати хронічні захворювання.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, докториня медичних наук, професорка Алла Волоха. Коментуючи висновки лікаря з США, який назвав найбільш вразливою для COVID-19 центральну нервову систему, яєчка й очі, вона зауважила: "Так, це так звані забар'єрні органи. Але зараз немає даних про те, що коронавірус може персистувати надзвичайно довго і викликати якісь хронічні ураження".

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Медичка допустила, що в зазначених локаціях коронавірус може залишатися довше, ніж в інших органах, але інші вірусні інфекції не демонструють такого ефекту. Крім того, немає наукового доказу хронічної присутності вірусу в організмі.

Разом з тим імунологиня повідомила, що важка форма пневмонії, тривале перебування під апаратом штучної вентиляції легенів (ШВЛ) впливають на організм людини. Зокрема, їй може знадобитися більш тривалий відновлювальний період. Крім того, можливі залишкові явища в легенях.

У той же час лікарка підкреслила, що подібні наслідки захворювання на коронавірус спостерігаються у людей, які до зараження страждали тим або іншим хронічним захворюванням.

"Можливо, для них це може мати якісь наслідки. Але поки що ми не знаємо, як довго будуть утримуватися ускладнення у людей після одужання", – резюмувала вона.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст в Університеті в Вірджинії (США) Вільям Петрі заявив, що в тілі людини є кілька місць, які менш доступні для імунної системи, в яких важче викорінити вірусну інфекцію – центральна нервова система, яєчка і очі.