Лікарка розповіла про страшне ураження легень у померлої від COVID-19 українки

На Великдень стало відомо про першу смерть від коронавірусу на Вінниччині – від страшних ускладнень хвороби померла 79-річна мешканка Калинівки Марія Пасішнюк.

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Медики кажуть, що COVID-19 повністю "знищив" легені жінки. Про це повідомляє "33-й новини".

"Пацієнтку доставили до обласного медичного закладу у дуже важкому стані, там фактично легень уже не було. Тільки частка однієї дихала, все інше – ні", – зазначила головна інфекціоністка в області Лариса Мороз.

Відомо, що спершу пацієнтка потрапила до районної лікарні із двосторонньою пневмонією, 8 квітня у неї лабораторно підтвердили коронавірус. Так вона стала першою у Калинівському районі із цією інфекцією, і її негайно підключили до апарату ШВЛ.

Стан хворої був стабільно важким із незначною позитивною динамікою. Та невдовзі жінку перевели до реанімації Вінницької лікарні, де її серце, на жаль, зупинилося.

"Збирався консиліум медиків, ми ввели пацієнтці один із дороговартісних препаратів, вказаних у нашому протоколі. Їй стало краще, але, на жаль, врятувати її не вдалося", – додала Мороз.

Водночас рідні Марії Пасішнюк дуже важко переживають втрату й до цих пір не можуть зрозуміти, яким чином вона інфікувалася COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 квітня у Калинівській районній лікарні на Вінниччині коронавірусом заразилися 32 медики, ще 200 зразків аналізів відправили на дослідженні.

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