Лікарка сказала, хто з хворих на COVID-19 найчастіше потрапляє в реанімацію

Лікарка-терапевт із Дніпра Світлана Сарай розповіла про будні лікарні, де рятують пацієнтів із COVID-19, а також про те, яку загрозу цей діагноз несе людям з хронічними хворобами і серйозними порушеннями здоров'я.

На своїй сторінці у Facebook медикиня зазначила, що найчастіше в реанімацію потрапляють і помирають там пацієнти із зайвою вагою, цукровим діабетом і будь-якою органною недостатністю або їх поєднанням.

"Ця біда, найімовірніше, нікого не омине (про що говорю, на превеликий жаль, знаю). Масова істерія, що чергується з шизофренією, нічого не змінює. Займіться своїм здоров'ям, зверніть увагу на близьких", – звернулася лікарка до українців.

У Дніпрі ліжка для хворих на COVID-19 ставлять у коридорах лікарні. Скриншот відео

За її словами, ситуація настільки серйозна, що в лікарні Дніпра, де вона працює, з 6 жовтня на одному з поверхів замість хірургічних ліжок розгорнули пульмонологічні. Крім того, ситуація ускладнюється браком медпрацівників.

"Досі, у будні дні, з 14:00 до 8:00 і у вихідні з 8:00 до 8:00, працюють на два поверхи (7-й і 3-й): 1 санітарочка, 2 медичні сестри та 1 лікар + його викликають на консультації в інші відділення і на приймальний покій", – розповіла Сарай.

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