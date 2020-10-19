Лікарка розповіла, хто з хворих на COVID-19 найчастіше потрапляє в реанімацію
У головну групу ризику потрапили люди з трьома небезпечними діагнозами
У Дніпрі ситуація із захворюваністю настільки серйозна, що ліжка для заражених ставлять вже у коридорах
Також загострилася проблема нестачі лікарів і медперсоналу
Лікарка-терапевт із Дніпра Світлана Сарай розповіла про будні лікарні, де рятують пацієнтів із COVID-19, а також про те, яку загрозу цей діагноз несе людям з хронічними хворобами і серйозними порушеннями здоров'я.
На своїй сторінці у Facebook медикиня зазначила, що найчастіше в реанімацію потрапляють і помирають там пацієнти із зайвою вагою, цукровим діабетом і будь-якою органною недостатністю або їх поєднанням.
"Ця біда, найімовірніше, нікого не омине (про що говорю, на превеликий жаль, знаю). Масова істерія, що чергується з шизофренією, нічого не змінює. Займіться своїм здоров'ям, зверніть увагу на близьких", – звернулася лікарка до українців.
За її словами, ситуація настільки серйозна, що в лікарні Дніпра, де вона працює, з 6 жовтня на одному з поверхів замість хірургічних ліжок розгорнули пульмонологічні. Крім того, ситуація ускладнюється браком медпрацівників.
"Досі, у будні дні, з 14:00 до 8:00 і у вихідні з 8:00 до 8:00, працюють на два поверхи (7-й і 3-й): 1 санітарочка, 2 медичні сестри та 1 лікар + його викликають на консультації в інші відділення і на приймальний покій", – розповіла Сарай.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше головлікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла, що медзаклад заповнений на 95% пацієнтами з коронавірусом. Реанімаційні відділення перевели на роботу в посиленому режимі.
Із важкою формою COVID-19 у медичний заклад потрапляє дедалі більше людей молодого віку. 80% всіх пацієнтів потребують кисневої терапії.