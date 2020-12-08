Лікарка – про COVID-19 у Чернівцях і тиск чиновників: ми з квітня кричали про брак кисню

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко розповіла про тиск на неї з боку місцевих чиновників через оприлюднення фактів про катастрофічну незабезпеченість лікувального закладу під час пандемії. Зокрема, медики ще від весни б'ють на сполох через брак кисню, проте на їхні звернення ніхто не зважає.

Як розповіла Кобевко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ", заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак вирішила налякати її за сміливі заяви. Втім, медичка переконана у своїй правоті, адже озвучує лише реальні факти, з якими повсякчас має справу кожного робочого дня.

"Спочатку її реакція була емоційною. Вона відреагувала радше як жінка, аніж як чиновник. Звернулася до правоохоронців, щоб вони з’ясували щодо кисневого балону, адже це небезпека для медиків і пацієнтів. Другий пункт в її заяві – перевірити правдивість моїх дописів у Facebook, яких того дня було достатньо. Очевидно, вона вирішила, що такою заявою мене можна налякати. Та мені нічого боятися, все правда", – каже лікарка.

За її словами, з нею в лікарні вже спілкувалася поліція та попросила надати пояснення щодо резонансної ситуації із забезпеченням лікарні усім необхідним для хворих на коронавірус. Крім того, до медзакладу приїжджали також місцеві урядники, які не приховували свою упереджену позицію.

"Окрім агресії до мене й попередження, що я неправильно вчиняю, що я не патріот свого відділення, іноді перевіряють історії моїх пацієнтів. Для чого – не знаю. А от щоб щось робилося, то тут реакції жодної", – скаржиться Кобевко.

Вона пригадала, що невелике позитивне зрушення було лише після мітингу людей – тоді в лікарні за лічені дні встановили кисневу станцію та збільшили кількість точок дотації кисню.

До цього, зазначає лікарка, в інфекційному відділенні із 60-100 пацієнтами було лише чотири таких точки. Дещо тримала ситуацію на плаву лише волонтерська допомога – кисневі подушки та концентратори. До закупівлі останніх держава долучилася лише наприкінці жовтня.

"Ми ще на початку квітня кричали про це криком, і в травні кричали, були пікові моменти і багато пацієнтів, які потребували кисню, та тоді загалом жодних кроків не було зроблено", – згадала Кобевко.

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