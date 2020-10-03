Лікарка пояснила, коли COVID-19 призводить до смерті

Коронавірус не є безпосередньою причиною смерті хворих, але він агресивно провокує ускладнення, що призводить до летальних випадків.

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповіла директорка (головлікарка) Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. "Ми не можемо говорити, що вбиває саме COVID-19. Він безжально каталізує ускладнення, які неможливо зупинити й вилікувати", – пояснила вона.

За її словами, в цій столичній лікарні смертність від коронавірусу становить приблизно 5%. Із 3,5 тисячі хворих, що лікувалися в цій медичній установі, померло 103 особи.

"Переважно це люди похилого віку, старші за 60 років, які мали багато супутніх патологій. Це саме та група ризику, про яку ми весь час говоримо – ожиріння, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. У більш молодого покоління зазвичай серед супутніх хвороб були онкологічні, СНІД", – розповіла Мостепан.

Вона також додала, що іноді хворий не піддається вентиляції легень через "багаж" захворювань, зокрема, через ожиріння, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу.

Повну версію бліцінтерв’ю з Тетяною Мостепан незабаром читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через стрімке зростання госпіталізацій із COVID-19 в Україні невдовзі може початися колапс у лікарнях для пацієнтів із цією хворобою.