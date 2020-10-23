Лікарка пояснила, чому на вибори варто йти зі своєю ручкою

На голосування на місцевих виборах 25 жовтня, щоб зменшити ризик зараження коронавірусом, варто прийти з власною ручкою.

Таку пораду в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучила директорка (головна лікарка) Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. "У закритому приміщенні має бути маска, яку потім треба обережно зняти й утилізувати. Повинні бути рукавички, треба прийти зі своєю індивідуальною ручкою", – сказала вона.

Водночас лікарка наголосила на потребі зміцнювати імунітет. "Якомога більше прогулянок на свіжому повітрі, пропити сезонні вітаміни – вітамін С, Омега, D3. Повноцінне харчування – овочі, фрукти, усе має бути збалансовано", – наголосила вона.

"Коли буде зміцнено імунітет, хворобу можна буде перенести з найменшими втратами", – сказала лікарка.

Повну версію бліцінтерв’ю з Тетяною Мостепан незабаром читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив деякі правила та заходи безпеки, які було затверджено на виборчих дільницях під час карантину. Зокрема, паспорт не рекомендується давати члену виборчої комісії – його варто показувати, тримаючи в руках.