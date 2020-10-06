Лікарка пояснила, чи варто послаблювати імунітет через COVID-19

Цитокіновий шторм – надто сильна реакція імунної системи людини на коронавірус – може стати причиною смерті, але все одно в умовах епідемії COVID-19 імунітет варто підвищувати, а не пригнічувати.

Про це в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL розповіла директорка (головна лікарка) Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. "Цитокіновий шторм можна порівняти з "поломкою" імунітету, з "перегрівом мотору". Але найголовніше – щоб люди підтримували свою імунну систему, підтримували своє здоров’я", – наголосила вона.

За її словами, коли хворий перебуває на стаціонарному лікуванні, медики слідкують за показниками аналізу крові та вживають відповідних заходів, щоб загальмувати неадекватну відповідь імунної системи на вірусну загрозу.

Водночас лікарка порадила дотримуватися простих відомих правил, варто подбати про повноцінне харчування і збалансований режим дня, провітрювати приміщення, гуляти на свіжому повітрі, профілактично вживати вітамін С. "Усе це підтримує здоров’я і резерв нашого організму для боротьби з хворобою", – пояснила вона.

Повну версію бліцінтерв’ю з Тетяною Мостепан незабаром читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікарка пояснила, в чому полягає головна причина смерті від COVID-19.