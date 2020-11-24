Лікарка показала "найстрашніші" легені хворого на COVID-19

Українська журналістка Ірина Заславець показала фото рентгена легень, уражених коронавірусною хворобою (COVID-19).

Знімки вона опублікувала в Facebook після спілкування з главою реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталією Матолінець.

"Це одні з найстрашніших легень, які я бачила в житті", – зазначила лікарка.

Легені хворих на COVID-19 Facebook / Ірина Заславець

Легені пацієнтів, хворих на COVID-19 Facebook / Ірина Заславець

Заславець додала, що раніше з Винників в обласну лікарню доставили 18 пацієнтів із COVID-19, 7 із них – у реанімації. Усі в критичному стані, підкреслила журналістка.

Нагадаємо, що раніше співробітник Львівського обласного моргу розповів, що легені померлих внаслідок COVID-19 відрізняються від типового стану і більше нагадують печінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Винниках під Львовом сталася надзвичайна подія з киснем в обласному військовому госпіталі, попередньо – вибух під час заправки.

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