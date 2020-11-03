В Україні COVID-19 буде заражатися 15 тис. осіб щодня, – лікарка

До Нового року щодобовий приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні може досягти позначки 15 тисяч.

Про необхідність запровадження локдауну в країні варто говорити, коли в лікарнях не залишиться вільних ліжок та почнуть розгортати польові шпиталі. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла лікарка-імунологиня Алла Волоха.

За оцінками медикині, наразі Україна "не дуже близька" до збільшення захворюваності на COVID-19 на рівні 20 тисяч за добу. "Мені все-таки здається, ми не повинні дійти до цієї цифри. Я думаю, це буде врегульовано раніше. Напевно, ми не будемо чекати найкритичнішого сценарію", – зауважила вона.

Водночас, за словами медикині, вже наприкінці поточного тижня в Україні може фіксуватися близько 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу – "враховуючи, як ми рухаємося, з прогресією, я не виключаю таку ситуацію".

Відповідаючи на запитання, на якому етапі в країні варто запроваджувати жорсткий карантин, локдаун, лікарка наголосила, що головним критерієм у цьому питанні є не кількість нових випадків зараження, а наявність вільних ліжок у лікарнях.

"У деяких регіонах вони вже майже всі заповнені, і тоді вже постає питання польових шпиталів. Якщо вже будуть розгортати польові шпиталі, то, напевно, варто задуматися хоча б про частковий локдаун", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що, якщо кількість інфікованих коронавірусом в Україні сягне 15 тисяч на день, то у країні розгорнуть роботу мобільних шпиталів та проведуть повну мобілізацію медиків, зокрема інтернів.