Лікарка назвала причину стрімкого поширення COVID-19 в Україні

Стрімке поширення коронавірусу в Україні пов'язане з відсутністю контролю за дотриманням режиму самоізоляції хворих і контактних.

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-епідеміологиня, докториня медичних наук Світлана Доан. "Тому що ніхто не несе відповідальності за те, що контактні порушують режим самоізоляції", – заявила вона.

За словами медикині, на сьогоднішній день в Україні відсутній механізм контролю за такими людьми. Сімейні лікарі відповідальні за вогнища захворювання всередині окремої сім'ї, але іншими осередками зараження ніхто не займається, наголосила вона.

У цьому контексті Доан заявила, що найбільшу небезпеку з точки зору поширення коронавірусу представляють офіси, якими "ніхто не займається". "Людина, яка захворіла на коронавірус, часто йде на роботу, у неї багато справ, їй треба гроші заробляти. Вона вирішує справи, їздить у громадському транспорті", – констатувала лікарка.

В офісі співробітники користуються одними сходами і одними ліфтами, часто людей розміщують в офісах в форматі open space, що також збільшує ризик зараження, додала медикиня.

Повну версію бліцінтерв'ю зі Світланою Доан читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 30 листопада Україна опинилася на 4 місці в Європі за швидкістю поширення коронавірусної інфекції.