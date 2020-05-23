Лікарка назвала головну причину зараження COVID-19 медперсоналу

Тетяна Гайжевська Суспільство 13:02, 23.05.2020

Однією з причин зараження медичних працівників коронавірусом є нечесність пацієнтів.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловила терапевт, епідеміолог, ревматолог Людмила Смоліна. "Пацієнт часто бреше про те, що не контактував з хворим на коронавірус", – сказала вона.

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На відміну від інфекційних відділень і лікарень, які приймають хворих з COVID-19, де весь медперсонал використовує всі можливі засоби захисту, медики в амбулаторіях захищені менше і, отже, більш схильні до ризику зараження.

"Наприклад, в звичайну лікарню привезли пацієнтку, яка народжує, хворого з апендицитом або іншим невідкладним станом, а він заражений. Він встиг контактувати із медичним персоналом і з іншими екстреними пацієнтами, які надійшли в лікарню", – пояснила лікарка.

Лікарка назвала головну причину зараження COVID-19 медперсоналу

За її словами, щоб мінімізувати ризик, необхідно більш ретельно опитувати пацієнта, зокрема, про його самопочуття і про контакти. "Але чесність пацієнтів теж потрібна", – підкреслила лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, в Харківській обласній інфекційній лікарні, куди везуть хворих на COVID-19 з усього регіону, склалася критична ситуація. Лікарі скаржаться на величезне навантаження. Заразившись коронавірусом, вони змушені лікуватися за свій рахунок.

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