Лікарка назвала дві умови широкого застосування вакцини від COVID-19

Перед тим, як вакцина від коронавірусу почне широко застосовуватися, вона повинна бути перевірена на ефективність та безпечність.

Про це в ефірі на телеканалі Obozrevatel TV розповіла вірусологиня, докториня медичних наук Алла Мироненко. "Вакцина має бути перевірена для того, щоби всі були впевнені, що побічних реакцій не буде і вона буде ефективна, що ми не будемо дарма робити щеплення", – пояснила вона.

Лікарка допустила, що у певних груп людей може виявитися алергія на вакцину від коронавірусу, а саме – на певні допоміжні речовини, що входять до її складу.

"Зазвичай є дуже невеликий відсоток людей, у яких може бути якась особлива реакція. Але це не означає, що не потрібно робити щеплення. Якщо побічні ефекти спостерігаються систематично, то звичайно, вакцина не буде допущена", – сказала Мироненко.

Повну версію бліцінтерв’ю з Аллою Мироненко читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила всі випробування своєї вакцини від коронавірусу через незрозумілу хворобу одного з добровольців.