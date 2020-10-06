Лікарка назвала дві причини швидкого розповсюдження COVID-19

Швидке розповсюдження коронавірусу в Україні пов’язано з двома факторами.

Перший – недотримання санітарних вимог, другий – той факт, що COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом, унаслідок чого можливі різні способи зараження. Про це в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL розповіла директорка (головна лікарка) Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан.

У цьому контексті лікарка навела приклад, що підтверджує важливість заходів безпеки. "Є деякі відділення, в яких жоден медик не заразився, і це за умови, що у них щодня контакт із коронавірусними пацієнтами. Це тому, що вони дотримуються всіх заходів безпеки і протиепідемічного режиму", – сказала вона.

Директорка також прокоментувала популярний аргумент тих, хто не вважає коронавірус великою проблемою, які в контексті інформації про розповсюдження COVID-19 запитують, чи є у того, хто говорить, знайомі, що хворі на цю хворобу.

"Я думаю, що це питання було актуальне, можливо, у травні, у червні, коли цифри захворюваності у нас були високі, але ще не були критичні. Мені здається, якщо зараз подумати про своїх знайомих, ви напевно згадаєте когось, хто перехворів на коронавірус", – сказала лікарка.

Повну версію бліцінтерв’ю з Тетяною Мостепан читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікарка пояснила, в чому полягає головна причина смерті від COVID-19.