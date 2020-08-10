Лікарка назвала доступний засіб від пневмонії в Україні

У ситуації пандемії коронавірусу кожен може захистити себе від бактерії, яка найчастіше викликає пневмонію – пневмококка.

Щеплення від пневмококка рекомендується дітям, людям старше 65 років і тим, хто входить до групи ризику з розвитку пневмонії. Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, докториня медичних наук, професорка Алла Волоха.

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"Але можуть захистити себе від пневмококка й інші. За великим рахунком, це можливо. Тим більше, що щеплення робиться одноразово, один раз в житті", – пояснила вона.

Лікарка уточнила, що щеплення від пневмококка не є стовідсотковим захистом від усіх пневмоній, в тому числі від пневмонії, яку може викликати коронавірус. "Якщо людина захворіє на COVID-19, у неї пневмонія може розвиватися внаслідок дії самого вірусу. Але пневмонія може розвиватися і як ускладнення, як приєднання інших збудників, в тому числі і пневмококка", – розповіла медичка.

Разом з тим вона підкреслила, що пневмококк є найбільш частою причиною пневмоній.

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Як писав OBOZREVATEL, ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов заявив, що людям старше 60 років щорічно необхідно робити щеплення від пневмонії. За його словами, для цієї категорії осіб воно "життєво показано".