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Лікарка назвала доступний засіб від пневмонії в Україні

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Суспільство
2,3 т.
Лікарка назвала доступний засіб від пневмонії в Україні

Лікар назвала доступний засіб від пневмонії.

У ситуації пандемії коронавірусу кожен може захистити себе від бактерії, яка найчастіше викликає пневмонію – пневмококка.

Щеплення від пневмококка рекомендується дітям, людям старше 65 років і тим, хто входить до групи ризику з розвитку пневмонії. Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня, докториня медичних наук, професорка Алла Волоха.

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"Але можуть захистити себе від пневмококка й інші. За великим рахунком, це можливо. Тим більше, що щеплення робиться одноразово, один раз в житті", – пояснила вона.

Лікарка уточнила, що щеплення від пневмококка не є стовідсотковим захистом від усіх пневмоній, в тому числі від пневмонії, яку може викликати коронавірус. "Якщо людина захворіє на COVID-19, у неї пневмонія може розвиватися внаслідок дії самого вірусу. Але пневмонія може розвиватися і як ускладнення, як приєднання інших збудників, в тому числі і пневмококка", – розповіла медичка.

Разом з тим вона підкреслила, що пневмококк є найбільш частою причиною пневмоній.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Аллою Волохою скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов заявив, що людям старше 60 років щорічно необхідно робити щеплення від пневмонії. За його словами, для цієї категорії осіб воно "життєво показано".

УкраїнаКоронавірус
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