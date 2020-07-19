В Закарпатській області, де щодня діагностують від 50 до 120 нових випадків коронавірусу, значно зросло навантаження на лікарні та медпрацівників. Вони роблять усе можливе, однак пацієнти іноді гаснуть просто на очах.

Такими подробицями про коронавірусні реалії в Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А. Новака поділилася лікарка Олександра Лангазо на сторінці у Facebook. За її словами, в регіоні вже понад 4000 випадків COVID-19, і тільки менш ніж 1,5 тисячі пацієнтам вдалося одужати, а 143 хворих загинуло.

Медикиня зазначила, що це не просто статистика. У складі COVID-бригади на базі медустанови вона працювала в квітні й за ці місяці багато чого змінилося.

Лікарка із Закарпаття розповіла про реальну ситуацію з COVID-19: люди згасали за декілька годин (Facebook Oleksandra Lanhazo)

"Зростання кількості хворих зумовило розгортання додаткових ліжок і відкриття ще одного COVID-відділення. Тепер на базі нашої лікарні функціонує 3 відділення, де лікують хворих на коронавірусну інфекцію: COVID-1, COVID-2 та відділення реанімації й інтенсивної терапії", – зазначила вона.

Лікарка із Закарпаття розповіла про реальну ситуацію з COVID-19: люди згасали за декілька годин (Facebook Oleksandra Lanhazo)

Лангазо також додала, що через велику кількість хворих зросло і навантаження на медичних працівників. Лише за тиждень в одному тільки відділенні ЗОКЛ імені А. Новака додалося 45 інфікованих, а загальна кількість сягнула більше 75.

Лікарка із Закарпаття розповіла про реальну ситуацію з COVID-19: люди згасали за декілька годин (Facebook Oleksandra Lanhazo)

"Хворіють люди різних вікових категорій (в нашому відділенні є хворі і 30-річного віку), жінки і чоловіки, вагітні, хворі з супутньою патологією та без неї. Хвороба носить непередбачуваний перебіг. Були випадки, коли пацієнт перебував у стабільному стані, а через декілька годин у нього виникла дихальна недостатність", – розповіла медикиня.

Лікарка із Закарпаття розповіла про реальну ситуацію з COVID-19: люди згасали за декілька годин (Facebook Oleksandra Lanhazo)

Вона підкреслила, що низка хворих вже по декілька днів, а деякі, хто з важкими пневмоніями, і більше тижня потребують кисневої підтримки. Такі пацієнти змушені вдень і вночі бути з кисневим апаратом.

Лікарка із Закарпаття розповіла про реальну ситуацію з COVID-19: люди згасали за декілька годин (Facebook Oleksandra Lanhazo)

До того ж, зауважила лікарка, до лікарень часто поступають сімейні пари, чи односельчани, які разом були на весіллі або якомусь іншому масовому заході. За її словами, пацієнти зізнаються, що вони не вірили в справжнє існування цієї хвороби, поки не захворіли самі. Так само не вірили і жителі інших сіл та міст, поки в їхню родину не прийшла біда.

Лікарка із Закарпаття розповіла про реальну ситуацію з COVID-19: люди згасали за декілька годин (Facebook Oleksandra Lanhazo)

"Шкода, що усвідомлення реальної ситуації далося такою дорогою ціною. Вважаю, що ми маємо бути свідомими та обережними, бо немає страшнішого, як хибне відчуття безпеки. Бажаю всім здоров'я, особливо колегам-медикам, бо з такою епідситуацією воно нам ще знадобиться!" – підсумувала Лангазо.

Лікарка із Закарпаття розповіла про реальну ситуацію з COVID-19: люди згасали за декілька годин (Facebook Oleksandra Lanhazo)

Пост лікарки (Facebook Oleksandra Lanhazo)

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус продовжує стрімко поширюватися в Закарпатській області. Кількість нових інфікованих, яких щодня доставляють у лікарню, меншою поки не стає, розповіла лікарка Богдана Булеза, яка працює в COVID-центрі Ужгорода.