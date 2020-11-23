Що потрібно перевірити тим, хто перехворів на COVID-19: лікарка дала поради

Коронавірус впливає на психічний стан хворого, через це частина пацієнтів потребує психологічної допомоги.

Пацієнтам, що одужали, рекомендується зробити електрокардіограму. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла сімейна лікарка Віталіна Олещенко.

"Коли пацієнт здав ПЦР-тест, він був негативним, ми вважаємо, що він одужав. Після цього важливо зробити електрокардіограму. Повторну комп’ютерну томографію (КТ) я не рекомендую робити", – сказала лікарка.

Вона повідомила про наслідки перенесеного коронавірусу у пацієнтів з точки зору їхнього фізичного і психічного стану на прикладі майже 2 тисяч осіб, яких вона лікувала.

"В своїй практиці я не відмічаю погіршення стану після того, як людина перехворіла. Пацієнт, який хворів у квітні, робив повторне КТ, в якого було уражено 45% легень. На цьому КТ все було чисто, ніяких залишкових явищ виявлено не було", – розповіла медичка.

Вона додала, що критично важких наслідків у пацієнтів, що перенесли COVID-19, вона у своїй практиці не відмічала.

Разом з тим лікарка звернула увагу на те, що це захворювання спричиняє негативний вплив на психічний стан хворого. "Будь-яка хвороба впливає на психоемоційний стан, а якщо говорити про хворобу, від якої немає ліків, це важко піддається розумінню, і людина починає дуже сильно переживати".

За її словами, більшою мірою це стосується людей емоційних. "Такі люди обов’язково потребують допомоги психолога", – наголосила медичка.

Як писав OBOZREVATEL, один із перших хворих у США Грегг Гарфілд втратив вісім пальців через важке ускладення COVID-19.