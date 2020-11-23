Що потрібно перевірити тим, хто перехворів на COVID-19: лікарка дала поради
У більшості людей, що перехворіли на коронавірус, не відзначається довготривалих наслідків хвороби
Легені можуть повністю відновитися, розповіла сімейна лікарка
Коронавірус впливає на психічний стан хворого, через це частина пацієнтів потребує психологічної допомоги.
Пацієнтам, що одужали, рекомендується зробити електрокардіограму. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла сімейна лікарка Віталіна Олещенко.
"Коли пацієнт здав ПЦР-тест, він був негативним, ми вважаємо, що він одужав. Після цього важливо зробити електрокардіограму. Повторну комп’ютерну томографію (КТ) я не рекомендую робити", – сказала лікарка.
Вона повідомила про наслідки перенесеного коронавірусу у пацієнтів з точки зору їхнього фізичного і психічного стану на прикладі майже 2 тисяч осіб, яких вона лікувала.
"В своїй практиці я не відмічаю погіршення стану після того, як людина перехворіла. Пацієнт, який хворів у квітні, робив повторне КТ, в якого було уражено 45% легень. На цьому КТ все було чисто, ніяких залишкових явищ виявлено не було", – розповіла медичка.
Вона додала, що критично важких наслідків у пацієнтів, що перенесли COVID-19, вона у своїй практиці не відмічала.
Разом з тим лікарка звернула увагу на те, що це захворювання спричиняє негативний вплив на психічний стан хворого. "Будь-яка хвороба впливає на психоемоційний стан, а якщо говорити про хворобу, від якої немає ліків, це важко піддається розумінню, і людина починає дуже сильно переживати".
За її словами, більшою мірою це стосується людей емоційних. "Такі люди обов’язково потребують допомоги психолога", – наголосила медичка.
Як писав OBOZREVATEL, один із перших хворих у США Грегг Гарфілд втратив вісім пальців через важке ускладення COVID-19.