Стало відомо про небезпеку масок для дітей до 2 років: головні правила

Медичні маски можуть бути небезпечні для дітей віком до двох років. Під час їхнього носінні існує ризик задушення, а також підвищується ймовірність заразитися вірусом.

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Про це попередили лікарі Центру з контролю та профілактики захворювань США (CNC). Медики запропонували альтернативу засобам індивідуального захисту для немовлят.

Чи потрібно дитині носити маску

Чи потрібно дитині носити маску?

Якщо дитина перебуває вдома тільки з постійними мешканцями і не контактує зі сторонніми людьми, їй не потрібно носити маску.

Вона також не потрібна, якщо дитина дотримується дистанції мінімум 1,5 метра від сторонніх людей, а також не контактує з поверхнями, на яких може перебувати вірус.

Під час прогулянки на відкритому повітрі дитині не потрібна маска, якщо вона дотримується дистанції мінімум 1,5 метра і не торкається столів, фонтанів, устаткування ігрових майданчиків і всього, що могли чіпати інфіковані люди.

Необхідно вдягти маску дитині в місцях, де вона може контактувати з іншими людьми на відстані менш ніж 1,5 метра. А також якщо ви йдете з дитиною в аптеку, продуктовий магазин чи до лікаря.

В яких випадках дитині не можна носити маску?

Дітям до двох років лікарі не рекомендують носити маску через ризик задухи.

Якщо у дитини утруднене дихання, вона недієздатна або не може зняти маску без сторонньої допомоги.

Маска не потрібна, якщо вона змушує дитину торкатися свого обличчя. Так лише підвищується ризик зараження.

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