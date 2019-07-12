"Лікарі відкачували": блогер показав на відео нові жахи "Укрзалізниці"

Відеооблогер показав у мережі, до чого потрібно бути готовими під час подорожі на поїзді "Запоріжжя – Бердянськ".

Ролик він виклав у YouTube. Перше, на що звернув увагу – спека, як у парильні. У старенькому плацкарті є кондиціонер, однак він давно вже не працює, каже хлопець. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також блогер попереджає, що постіль у такому вагоні краще взяти з собою, оскільки там, крім розкиданих покривал, немає нічого.

Скріншот із відео

Не менш шокує туалет. "Тут є мило, проте воно може виглядати бруднішим, ніж стіни навколо, тому доторкатися до нього особливо не хочеться", – продовжує хлопець. За його словами, провідники просто не встигають там прибирати, тому антисанітарія вам забезпечена.

В коментарях у Facebook користувачі засвідчують, що все це правда, і діляться своїми історіями. "А в поїзді Запоріжжя – Одеса спека +40", – скаржаться вони.

"Їхала, отримала тепловий удар, а в сусідньому плацкарті чоловіка на станції лікарі відкачували, знепритомнів", – розповіла одна з пасажирок.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" потрапила у новий скандал через нелюдські умови в електричці "Львів – Рівне". Так, очевидець показав у мережі відео, на якому відображено стан пасажирських вагонів.

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