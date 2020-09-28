Смерть немовляти під час пологів на Кіровоградщині: лікарі й поліція відхрестилися. Ексклюзив

У Кіровоградській області поліція закрила провадження проти лікарів, які 17 годин приймали пологи й відмовлялися робити кесарів розтин. У результаті дитина померла, а мама намагається домогтися справедливості. Правоохоронці ж стверджують, що складу злочину не було.

Детальніше про трагічну історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Народжувала 17 годин

Трагедія трапилася ще 7 червня. Коли в 34-річної Яни Глушко з міста Мала Виска відійшли води, вона поїхала народжувати в Маловисківську центральну районну лікарню. Буквально напередодні Яна побувала на УЗД, ніяких проблем не було.

"Сказали, що все ідеально. Ніякої пуповини навколо шиї в дитини немає. Та й вагітність проходила добре, у мене не було навіть токсикозу", – згадує Яна.

Однак у лікарні жінці довелося пережити справжнє пекло. Води відійшли, почалися болі, піднявся тиск, але лікарі запевняли, що все під контролем.

Яна просила зробити кесарів, подзвонила мамі, та привезла гроші лікарям. Але жінку просто виштовхали в спину з пологового будинку зі словами: "Ви народжували і вона народить".

Всю ніч породілля мучилася, у неї не залишилося сил тужитися. І тільки під ранок 8 червня, через 17 годин, вона народила хлопчика. Дитина виявилася мертвою, хоча ще під час болісних переймів вона ворушилася, немов боролася за своє життя.

Поліція закрила справу

Досі Яна ще оговтується після перенесеного потрясіння. Єдине, що надавало їй сили, –бажання покарати лікарів, які так вчинили з нею і її дитиною. Однак 31 липня з поліції їй надіслали повідомлення про закриття провадження.

"Справу закрили через відсутність складу злочину. Весь цей час я лікувалася в Кіровограді, виправляли помилки медиків із Маловисківської лікарні, які на восьмий день мене викинули з медустанови. У мене почалося запалення, оскільки вони навіть не дочистили як слід. Залишилася тріщина. Але мене ні разу не викликали до слідчого. І ось така новина – справу закрито, лікарі не винні", – засмучується жінка.

Коли Яна пішла до слідчого, то та навіть не пустила її на поріг. "Старший слідчий Тетяна Яловенко нас із мамою не пустила на поріг, нічого не показала. Вдала, що бачить мене вперше. І сказала, що якщо мені не подобається, то я можу оскаржити її дії в суді. На цьому розвернулася й пішла", – розповідає Яна.

У документі, який прислали з поліції Яні, йдеться, що плід був оповитий пуповиною, яка виявилася до того ж і короткою. "Чому ж тоді на УЗД напередодні мені про це не сказали? Слідчий пише, що на УЗД це не завжди видно. Виходить, обстеження бреше?" – обурюється вона.

Знайшли інфекції, яких немає

Крім цього, в документі йдеться, що в породіллі було дві небезпечні інфекції – токсоплазмоз і вірус папіломи. До того ж виявили їх лише під час обстеження в цьому пологовому будинку.

"Ніяких інфекцій під час вагітності в мене не було! Лікарі говорили, що всі аналізи в порядку. Це просто неправда!" – каже Яна.

Крім цього, жінка перездала ці аналізи і, звісно, нічого не підтвердилося.

"Я пішла в лікарню і знайшла одну з лікарок, які приймали пологи, Анну Бровченко. На моє запитання, що це значить, звідки в мене взялася інфекція, лікарка почала мені розповідати, що означають ці захворювання. Я перебила й кажу, що я знаю, що вони означають. А ось звідки в мене їх взяли, якщо всі 9 місяців була нормальна вагітність. Лікарка просто від мене втекла", – зазначає вона.

Після пережитого стресу жінка сильно схудла, але головне – втратила віру в справедливість.

"У мене просто опускаються руки. Я ще сподівалася на справедливе покарання цих лікарів, ночі не спала. А виявилося, що ніякої справедливості немає. Я пішла в лікарню, щоб взяти свою медичну картку, але навіть вона зникла. Мені адвокатка сказала, що зараз медики все підчистять, всі документи поміняють", – додала Яна.

Анна Бровченко, заступниця головного лікаря Маловисківської центральної районної лікарні, яка і приймала пологи, прокоментувала OBOZREVATEL ситуацію: "Пройшло службове розслідування, а також розслідування вищих органів, також провели експертизу. Вони показали, що смерть дитини була неминуча. Що стосується інфекції, то аналізи показали, що вони могли бути в неї раніше, колись, але не під час вагітності. Але вони ніяк не вплинули на ситуацію зі смертю дитини".