Лікарі тягають балони. У мережі показали, як лікують хворих на COVID-19 на Хмельниччині

У лікарні Шепетівки (Хмельницька область) хворих на COVID-19 в інвалідних візках змушені піднімати сходами, а медикам доводиться носити балони в руках.

Про це повідомив Telegram-канал PavlovskyNEWS у середу, 7 жовтня, опублікувавши відповідні знімки. У медичному закладі немає ліфта, що ускладнює транспортування пацієнтів між відділеннями.

У лікарні докладніше коментувати ситуацію відмовилися, але глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко розповів, що медики поставлені у важкі умови через нестачу фінансування і їм не вистачає засобів захисту.

За його словами, лікарі змушені носити в руках 10-літрові балони, оскільки їх не можна використовувати в приміщенні. У них навіть немає візків для доставки балонів. Кравченко зазначив, що замість балонів у палатах повинні використовувати мобільні кисневі концентратори, де медикам не потрібно вручну регулювати швидкість подачі кисневої суміші.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 7 жовтня в Україні офіційно було підтверджено 239 337 випадків коронавірусної інфекції. З них 4753 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом за добовим приростом.