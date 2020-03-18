Лікарі спростували смерть жінки від коронавірусу в Чернівецькій області

33-річна українка в Чернівецькій області померла не від коронавірусу, а через ускладнення, викликаних хронічною патологією.

Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької обласної держадміністрації Сергій Осачук.

"На превеликий жаль смерть жінки, яка сталася вчора (16 березеня) в обласній клінічній лікарні ... Вона, на жаль, трапилася в цьому відділенні, але на переконання і професійну думку лікарів, яким ми абсолютно довіряємо, ця смерть була пов'язана з супутніми діагнозами і хворобами цієї жінки", – повідомив чиновник.

Коронавірус в Україні

Осачук підкреслив, що найкращим зброєю проти коронавірусу є максимальне дистанціювання від людей в межах своєї сім'ї і будинку. Він закликав населення до солідарного розумінню проблеми в боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, що 16 березня в Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області ввели надзвичайний стан у зв'язку із загрозою поширення смертельного китайського коронавірусу..

Також в Україні зафіксовано сім нових випадків захворювання коронавірусів. У числі заражених виявилися діти.

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