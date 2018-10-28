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Лікарі ''швидкої'' потрапили в ''засідку'' під Одесою: їх жорстоко побили

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У ніч на неділю, 28 жовтня, в місті Чорноморську Одеської області побили лікарів "швидкої", які приїхали за викликом до пенсіонерки

"Бригада швидкої допомоги прибула за викликом о третій годині ночі. Той, хто дзвонив на 103, повідомив, що потрібна допомога жінці похилого віку. При вході в житло на медиків накинувся чоловік, як з'ясувалося, був син тієї самої пацієнтки, і став наносити удари медпрацівникам", - розповіли ФАКТАМ в місцевому відділенні поліції.

Довелося викликати правоохоронців, а також службу громадської безпеки і ще одну карету "швидкої". В ході "з'ясування відносин" серйозно постраждали фельдшер і водій швидкої допомоги. Їх доставили в лікарню, де у першого діагностували закриту черепно-мозкову травму і у обох - забої м'яких тканин голови.

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Винуватця НП теж доставили в лікарню для проведення експертизи. З'ясувалося, що він перебував під впливом наркотиків і алкоголю, а раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кардинально змінять швидку допомогу: до чого готуватися.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
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Натанов Иван
Натанов Иван
Махал Махалыч, падаль беззубая, а это не ты был? ты бухаешь. наркоту жрешь, ну точно ты.
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