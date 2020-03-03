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4 березня • оновлено в 05:15
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Лікарі розповіли, як у Чернівцях лікують хворого на коронавірус українця

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Лікарі розповіли, як проходить лікування єдиного зараженого коронавірусом COVID-19 громадянина в Україні.

Чоловік перебуває у стабільному стані, заявили "Укрінформу" в Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

Єдиний хворий на коронавірус в Україні: з'явилися деталі лікування

За словами лікарів, у нього підвищена температура 37,4 градуси, гарний апетит і сон.

"Йому проводять патогенетичне і симптоматичне лікування. Тобто, при підвищеній температурі йому дають жарознижувальні ліки. Противірусні препарати він отримує, сьогодні підключили антибактеріальні препарати", – заявила завідувачка інфекційного відділення Валентина Мендреску.

За словами виконувача обов'язків директора обласної лікарні Сергія Цинтара, в установі є необхідні всі ліки. Пацієнт перебуває в ізольованому боксі.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано перший випадок зараження коронавірусрм. Його виявили у чоловіка, який прибув на автомобілі з Румунії. До Румунії він прибув з Італії, де лютує COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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Mild Heir
Mild Heir
Антибактеріальні препарати проти вірусу, а жарозижувальні препарати при температурі 37,4. Як це розуміти?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Mild Heir, По тексту антибактериальные добавили к уже принимаемым противовирусным. Вообще везде пишут, что специфического лечения нет.
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Livesey David
Livesey David
Никак не лечат.
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