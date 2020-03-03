Лікарі розповіли, як проходить лікування єдиного зараженого коронавірусом COVID-19 громадянина в Україні.

Чоловік перебуває у стабільному стані, заявили "Укрінформу" в Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

За словами лікарів, у нього підвищена температура 37,4 градуси, гарний апетит і сон.

"Йому проводять патогенетичне і симптоматичне лікування. Тобто, при підвищеній температурі йому дають жарознижувальні ліки. Противірусні препарати він отримує, сьогодні підключили антибактеріальні препарати", – заявила завідувачка інфекційного відділення Валентина Мендреску.

За словами виконувача обов'язків директора обласної лікарні Сергія Цинтара, в установі є необхідні всі ліки. Пацієнт перебуває в ізольованому боксі.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано перший випадок зараження коронавірусрм. Його виявили у чоловіка, який прибув на автомобілі з Румунії. До Румунії він прибув з Італії, де лютує COVID-19.

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