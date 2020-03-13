У Радомишлі, Житомирська область, українку з діагнозом коронавірус Covid-2019 підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Лікарі оцінили стан пацієнтки, як важкий, передає "112 Україна".

"Уже сьогодні (13 березня) вранці її підключили до апарату штучної вентиляції легенів, і стан жінки зараз важкий. Все через те, що вона пізно звернулася за допомогою до медиків", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Україні

Також глава Радомишльської РДА Віктор Пулковський повідомив, що в місті встановлять блокпости для контролю в'їзду та виїзду громадян з температурою.

"Всього в місті два головних напрямки: це в сторону Кочерова до автомагістралі Київ – Чоп і в сторону Малина. На цих місцях будуть стояти пости поліції для контролю людей з температурою. В обидва напрямки, на в'їзд і виїзд", – зазначив чиновник.

Пулковський повідомив про заходи, які прийняли проти поширення хвороби.

"Забезпечення всім необхідним відбувається. Санітарна обробка деззасобами теж відбувається. Нам вдалося досить швидко зреагувати на ситуацію, тому мій прогноз дуже позитивний", – додав він.

Нагадаємо, що 12 березня коронавірус знайшли у пенсіонерки з Житомирської області і чоловіки з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Відомо, що мешканка Радомишля недавно повернулася з Польщі. Також після повернення в Україну, вона відвідувала церкву, де могла заразити людей.

Крім того, в Радомишлі ввели режим надзвичайного стану через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищило 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

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