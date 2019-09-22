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22 вересня • оновлено в 10:32
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Лікарі розкрили секрет, як дожити до 80 років: все виявилося просто

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Енергійна і активна ходьба в 70 років є практично 100% гарантією того, що людина доживе до 80 років.

Про це йдеться в результаті досліджень вчених з Японії, які були представлені на російсько-японської відкритої конференції "Курс на здорове довголіття в Росії", яка пройшла в Москві.

Лікарі розкрили секрет, як дожити до 80 років: все виявилося просто

star2.com

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Старість, почекай! Як світ захопив новий тренд омолодження

"Фізичний стан людей старше 60 років стабільно поліпшується: старість, якщо розуміти її як наступ немічності, відсувається і у чоловіків, і у жінок", - підкреслив президент Національного центру геріатрії та геронтології Японії Хіденорі Арай.

Вчені тестували швидкість ходьби у людей 60 – 80 років з 1997 року.

Через десять років дослідники провели заміри, які показали, що швидкість ходьби середньостатистичного японця в порівнянному віці за цей період збільшилася на 5 – 10 відсотків.

Також завдяки багаторічним спостереженням вчені встановили, що у віці 70 років при збереженні енергійного темпу ходьби (приблизно 1,5 метра в секунду) шанси дожити до 80 років становили майже 100%.

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Якщо ж в 70 років людина проходить не більше півметра в секунду, ймовірність того, що вона проживе ще десять років, становила близько 15 – 35%.

"Японці молодіють, сьогодні вони довше зберігають фізичні кондиції, відповідні молодий вік", - зазначив учений.

За його словами, темп ходьби служить гарним індикатором, який дозволяє точно прогнозувати тривалість життя у конкретної людини.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як світ захопив новий тренд омолодження.

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Тема
Дослідження вчених
Місце
Японія
Тег
дослідження
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