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10 березня • оновлено в 06:07
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Лікарі пояснили, чому коронавірус рідше вбиває жінок і дітей

2.8т
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Чоловіки набагато частіше вмирають від коронавірусу, ніж жінки. Загроза для дітей також є суттєво меншою.

Як передає ВВС, від вірусу померло 2,8% хворих чоловіків, а жінок – 1,7%. Дітей і підлітків померло 0,2%. Але серед людей, старших 80 років, цей показник майже 15%.

"Частково, причина в тому, що стан здоров'я чоловіків зазвичай гірший, ніж у жінок, через вибір способу життя, наприклад, куріння", – пояснили експерти.

Відзначається, що жінки краще виробляють антитіла під час вакцинації проти грипу.

На ранніх стадіях спалаху діти менше ризикують заразитися вірусом. У них вірус в цілому протікає в легкій формі. Також на статистиці позначається турбота батьків про дітей.

Коронавірус. Ілюстрація

Коронавірус. Ілюстрація

korrespondent.net

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это нарушение гендерного равенства и не надо спихивать на курение - это гнилая отмазка. Женщины курят не меньше, тому и детей рожают вечно больных.
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