Лікарі попередили про небезпеку фітнес-годинників для здоров'я
Лікарі попередили, що людям із серцевими захворюваннями не варто використовувати фітнес-годинник для відстеження стану здоров'я.
Нові дослідження показали, що вони приносять більше шкоди, ніж користі, повідомляє Daily Mail.
Відзначається, що власники таких пристроїв страждають від почуття провини і занепокоєння, коли пропускають цілі вправ або неправильно інтерпретують дані.
Пацієнти можуть пов'язувати прискорений пульс з підвищеним ризиком серцевого нападу або побоюватися, що менша, ніж зазвичай, кількість сну посилить їх хворобу.
"Пацієнти починають використовувати інформацію зі своїх фітнес-годинників так само, як і лікаря. Однак вони не отримують допомоги в інтерпретації даних свого годинника. Це змушує їх надмірно турбуватися", – відзначили медики.
Як писав OBOZREVATEL раніше, розумні годинники навчилися використовувати для визначення COVID-19.