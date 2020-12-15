Лікарі назвали можливі симптоми раку шлунку

Одним з ранніх симптомів раку шлунка може бути тривала диспепсія – нетравлення шлунку.

Про це заявили британські лікарі, пише DailyExpress. Також серед ознак, які мають змусити людину насторожитися, – безпричинна втрата ваги, хронічна втома та інші.

Диспепсію одні пацієнти описують як дискомфорт у верхній частині живота: біль та нездорове відчуття повноти після їжі, що триває довше, ніж слід було б.

Інші можуть відчувати печіння у верхній частині живота, між нижньою частиною грудини та пупком, уточнили лікарі. Також може бути присутньою нудота.

Попри це, наявність диспепсії не завжди говорить про онкологічні проблеми.

Причинами нетравлення шлунка можуть бути:

переїдання або занадто швидке харчування;

жирна або гостра їжа;

занадто багато кофеїну, алкоголю, шоколаду або газованих напоїв;

куріння;

тривога;

деякі антибіотики, знеболювальні та добавки заліза.

Легке нетравлення шлунка не є приводом для занепокоєння, уточнили фахівці. Звернутися до лікаря рекомендується лише в тому випадку, якщо дискомфорт зберігається більше ніж два тижні.

Також, крім тривалої диспепсії, симптомом раку шлунка можуть бути труднощі з ковтанням – дисфагія, коли пацієнт відчуває біль або печіння при цьому процесі, є відчуття застрявання їжі в горлі або грудях, уточнили фахівці.

Ще одна ознака можливого раку шлунка – безпричинна втрата ваги.

Почуття втоми та задишка також можуть вказувати на внутрішню кровотечу, викликану цим захворюванням, – воно призводить до анемії, тому втома є попереджувальною ознакою раку шлунка.

Про внутрішню кровотечу також може говорити темний, майже чорний колір фекалій.

Людина з раком шлунка може бути піддана блювоті, оскільки аномальні клітини мають здатність "викликати закупорку шлунку", заявили лікарі. У рідкісних випадках у блювотній масі, що нагадує кавову гущу, є кров від яскраво-червоного до темно-коричневого кольору.

Фактори ризику по раку шлунку

За інформацією вчених, 40% випадків захворювання викликає інфекція Helicobacter pylori – бактерія, яка може жити на слизовій оболонці шлунка, а при тривалій інфекції – викликати запалення та виразку.

Є дані про те, що H. pylori та дієта людини здатні взаємодіяти, підвищуючи ризик раку шлунка.

Ще один фактор ризику розвитку захворювання – вік, особливо після 75 років.

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