Лікарі назвали можливі симптоми раку шлунку
Одним з ранніх симптомів раку шлунка може бути тривала диспепсія – нетравлення шлунку.
Про це заявили британські лікарі, пише DailyExpress. Також серед ознак, які мають змусити людину насторожитися, – безпричинна втрата ваги, хронічна втома та інші.
Диспепсію одні пацієнти описують як дискомфорт у верхній частині живота: біль та нездорове відчуття повноти після їжі, що триває довше, ніж слід було б.
Інші можуть відчувати печіння у верхній частині живота, між нижньою частиною грудини та пупком, уточнили лікарі. Також може бути присутньою нудота.
Попри це, наявність диспепсії не завжди говорить про онкологічні проблеми.Причинами нетравлення шлунка можуть бути:
переїдання або занадто швидке харчування;
жирна або гостра їжа;
занадто багато кофеїну, алкоголю, шоколаду або газованих напоїв;
куріння;
тривога;
деякі антибіотики, знеболювальні та добавки заліза.
Легке нетравлення шлунка не є приводом для занепокоєння, уточнили фахівці. Звернутися до лікаря рекомендується лише в тому випадку, якщо дискомфорт зберігається більше ніж два тижні.
Також, крім тривалої диспепсії, симптомом раку шлунка можуть бути труднощі з ковтанням – дисфагія, коли пацієнт відчуває біль або печіння при цьому процесі, є відчуття застрявання їжі в горлі або грудях, уточнили фахівці.
Ще одна ознака можливого раку шлунка – безпричинна втрата ваги.
Почуття втоми та задишка також можуть вказувати на внутрішню кровотечу, викликану цим захворюванням, – воно призводить до анемії, тому втома є попереджувальною ознакою раку шлунка.
Про внутрішню кровотечу також може говорити темний, майже чорний колір фекалій.
Людина з раком шлунка може бути піддана блювоті, оскільки аномальні клітини мають здатність "викликати закупорку шлунку", заявили лікарі. У рідкісних випадках у блювотній масі, що нагадує кавову гущу, є кров від яскраво-червоного до темно-коричневого кольору.Фактори ризику по раку шлунку
За інформацією вчених, 40% випадків захворювання викликає інфекція Helicobacter pylori – бактерія, яка може жити на слизовій оболонці шлунка, а при тривалій інфекції – викликати запалення та виразку.
Є дані про те, що H. pylori та дієта людини здатні взаємодіяти, підвищуючи ризик раку шлунка.
Ще один фактор ризику розвитку захворювання – вік, особливо після 75 років.
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