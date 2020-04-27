Лікарі назвали небезпечні під час коронавірусу чинники: "вбивають" легені

Скупчення людей, пил і малорухливий спосіб життя можуть бути небезпечними для роботи легень, особливо в період пандемії коронавірусу.

Такі висновки з посиланням на думку лікарів озвучили в матеріалі РБК-Україна.

Зазначається, що хвороба починає розвиватися поступово, часто пацієнти навіть не знають, що їхні легені вже в небезпеці.

Лікарі назвали небезпечні під час коронавірусу чинники politeka.net

Які фактори впливають на роботу легень

Великі скупчення людей. Відвідування громадських місць небезпечне тим, що в багато разів збільшує ризик передання інфекцій повітряно-краплинним шляхом.

Загазованість повітря. Погане повітря пригнічує роботу легень, роз'їдає слизові оболонки, що призводить до відкладання в них канцерогенних речовин.

Низький вміст кисню. Доволі рідко провітрювати приміщення, не користуватися нормальною вентиляцією – і проблеми з легенями рано чи пізно з'являться.

Побутова хімія. У фарбах, аерозолях, мийних засобах міститься велика кількість шкідливих речовин. Під час використання необхідно захищатися респіраторами та ретельно провітрювати приміщення.

Тісна кухня з газовою плитою. Не варто дозволяти дітям гратися на такій кухні, а під час приготування потрібно завжди тримати відчинені кватирку або вікно.

Пилозбірники в квартирі. Текстильні аксесуари, штори, килими на стінах, м'які меблі, плюшеві іграшки, стелажі з книгами – це все загрожує бронхіальною астмою, алергічними реакціями та респіраторними інфекціями.

Прості вуглеводи. Вони провокують неадекватні імунні реакції організму, а це призводить до хронічних бронхітів астматичного характеру.

Малорухливий спосіб життя. Обмеженість у русі розслабляє дихальну мускулатуру й зумовлює погане провітрювання легень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі попередили, що організм людей із низкою хронічних станів, як-от астма, діабет і серцеві захворювання, особливо схильний до агресивного впливу коронавірусу.

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