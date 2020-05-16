Лікарі назвали найсерйозніший симптом коронавірусу

Задишка є найсерйознішим симптомом важкої форми коронавірусної пневмонії. За її наявності хворого необхідно терміново госпіталізувати.

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Про це розповіла лікарка Олена Малишева, передає lenta.ru. Експерти повідомили і про інші прояви хвороби, які характерні для важкої клінічної картини.

Симптоми коронавірусу

"Перше – температура понад 38,5 градусів Цельсія, друге – кашель, третє – задишка. Це велика частота дихання – 20-30 рухів на хвилину. До цього може приєднатися зниження насичення крові киснем", – зазначив рентгенолог Сергій Морозов.

Експерти також стверджують, що про наявність вірусу в організмі свідчать посиніння губ і нігтів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікарі заявили про небезпеку масок для дітей до 2 років. Під час їхнього носінні існує ризик задушення, а також підвищується ймовірність заразитися вірусом.